Conad, Lusetti: "Un successo operazione con Auchan, al lavoro su nuovo piano"

Il neo presidente di Conad, Mauro Lusetti traccia un bilancio con l'Adnkronos dell'operazione di acquisizione dei punti vendita di Auchan in Italia e parla del nuovo assetto organizzativo e del nuovo piano strategico per il 2024.

L'operazione di acquisizione dei punti vendita di Auchan in Italia da parte di Conad, iniziata nel 2019 e conclusa a inizio 2023, è stata "è un successo, non solo per il grande risultato che ci ha portato ad essere leader di quota di mercato nella Grande Distribuzione italiana ma anche dal punto di vista organizzativo perché tutti i punti vendita individuati sono stati inseriti nella rete di vendita delle nostre cooperative, e per ogni punto vendita è stato individuato un imprenditore, mantenendo fedele il nostro modello di organizzazione cooperativa di imprenditori commerciali". E' Mauro Lusetti, neo presidente di Conad, già presidente di Legacoop, a tracciare all'Adnkronos il bilancio di un "'intervento che - sottolinea - ha salvato un pezzo dell'industria distributiva che altrimenti sarebbe fallita perché i risultati di Auchan erano a dir poco disastrosi".

"E' stata un'operazione complessa dal punto di vista economico- finanziario e organizzativo, anche per gli aspetti di natura sociale ma abbiamo messo in campo tutte le attività possibili per ridurre questo impatto e per garantire la continuità alla stragrande maggioranza dei lavoratori impiegati".

"Abbiamo avuto un periodo abbastanza complicato nelle relazioni tra le principali cooperative ma allo stato attuale siamo in una situazione di ripresa perché l'iniziativa giudiziaria 2.409 che era stata attivata è stata giudicata dal tribunale improcedibile, al tempo stesso il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato una ispezione straordinaria che sta procedendo nella massima collaborazione e questo - spiega Lusetti - ci aiuterà a ricucire i fili di una unità all'interno del consorzio che è la cifra che ha sempre contraddistinto Conad", afferma a proposito del ricorso presentato da Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest e Forty srl che hanno denunciato al tribunale civile presunte gravi irregolarità nella precedente gestione di Francesco Pugliese di Conad a proposito dell'operazione di acquisizione di punti vendita di Auchan in Italia. "L'unità nella gestione e nelle visioni strategiche è importante per mantenere la leadership che abbiamo conquistato" sostiene il Lusetti.

Quanto al nuovo assetto organizzativo e al nuovo piano strategico dal 2024 per affrontare le sfide del mercato dice: "la prima cosa su cui il nuovo cda si è impegnato è stata una revisione organizzativa orientata a semplificare l'assetto di governance, e quindi abbiamo concentrato le attività di rappresentanza e operative su due persone anziché tre, il sottoscritto e il direttore generale operativo che è Francesco Avanzini", spiega. Il piano strategico "è stato confermato. Non cambiamo nulla rispetto agli obiettivi di fondo -aggiunge - ma stiamo parallelamente cominciando a ragionare sul nuovo piano strategico che ci accompagnerà a partire dal 2024". Piano che sarà centrato "sulla sostenibilità di natura economica, ambientale e sociale". Lusetti poi intende avere un approccio per "valorizzare al massimo i contributi originali che ognuno di noi, che sia un dirigente o un quadro, può fornire allo sviluppo dell'attività di Conad". (di Cristina Armeni)