Confindustria, Boscaini: “L’intelligenza artificiale è uno strumento, al centro c’è sempre l’uomo”

“Bisogna capire bene cosa può portare e i giovani devono essere pronti a questa innovazione”, ha dichiarato Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona. Alla vigilia della Ministeriale su “Industria, Tecnologia e Digitale del G7” in programma a Verona e Trento, si è tenuta riunione del B7, il più autorevole Engagement Group istituito in seno al G7 guidato quest’anno da Confindustria con il supporto di Deloitte come unico Knowledge Partner. In occasione della ministeriale Confindustria e Deloitte hanno pubblicato il B7 Flash, un’analisi approfondita sulle sfide che saranno affrontate nel G7.