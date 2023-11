Confindustria Moda, 'fino a 2026 servono 31mila lavoratori l'anno'

Entro il 2026 la domanda del settore moda e accessorio arriverà a un potenziale di oltre 31 mila lavoratori l’anno. Sono alcuni dei dati di Excelsior Unioncamere elaborati da Confindustria Moda, la federazione italiana che riunisce le sette associazioni della moda e accessorio Made in Italy, in occasione della terza edizione del Fashion Talent Days, evento gratuito e digitale live dal 13 al 15 novembre. “È fondamentale continuare a lavorare per intrecciare le aziende con il campo della formazione - commenta Paolo Bastianello, presidente del Comitato Education di Confindustria Mod a - spiegare i valori dell’istruzione tecnica e raccontare cosa significa lavorare nel Tessile, Moda e Accessorio. I Fashion Talent Days sono un evento di capitale importanza per il Sistema Paese, per rendere ancora più grande il Made in Italy”.

Durante i Fashion Talent Days particolare attenzione viene posta alle competenze digital e green, che, secondo i dati Excelsior Unioncamere, arriveranno ad essere richieste a più del 60% del fabbisogno totale di occupati entro il 2026. Queste costituiscono infatti un asset strategico imprescindibile per porter procedere con la transizione verde e digitale, al centro dell’economia del futuro.

Tra i partecipanti di quest’anno realtà leader a livello internazionale, quali: Ratti, Loro Piana, gruppo Florence, Zegna Baruffa, Canali, Rinascente e Pvh. Evidenzia Maria Raffaella Caprioglio, presidente Umana: “Le aziende del tma, eccellenze del Made in Italy, cercano competenza, passione, talento, e offrono tante opportunità a giovani che vogliono impegnarsi in un settore che sa unire l’artigianato più nobile, la creatività e la tecnologia più innovativa. Umana è felice di far parte di questo progetto e di collaborare ancora una volta con Confindustria Moda perché Fashion Talent Days è un’occasione importante per avvicinare i giovani alle più interessanti realtà imprenditoriali del nostro Paese. Un evento per conoscersi e valutarsi reciprocamente, e per favorire quell’incontro virtuoso fra persone e aziende che riserva sempre occasioni di crescita per il futuro di ciascuno”.