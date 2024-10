“Stiamo cercando di ridurre al massimo le emissioni delle nostre navi. Siamo tutti consapevoli che dobbiamo andare verso il green ma chiediamo che sia fatto in tempi giusti e dandoci una mano. Chiediamo incentivi all’Europa e all’Italia per stare al passo con gli altri Paesi. Cosi Mariella Amoretti vicepresidente Confitarma in occasione dell’Assemblea pubblica della Confederazione italiana Armatori che si è svolta a Napoli