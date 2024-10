Il 90% delle merci viaggia via mare, quindi si comprende bene come questo sia un settore assolutamente strategico. Oggi ci troviamo ad affrontare questioni come la decarbonizzazione e barriere doganali che impediscono o riducono il commercio mondiale. Cosi Emanuele Grimaldi presidente ICS & past president Confitarma a margine dell’Assemblea pubblica della Confederazione Armatori che si è svolta a Napoli.