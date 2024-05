Confsal in piazza a Napoli per rivendicare con forza più valore e dignità del lavoro pubblico e privato

Più dignità al lavoro, più salute e sicurezza, più equità retributiva sviluppo e occupazione. Questi i temi principali della 7ma edizione della Giornata del Lavoro Confsal che da Piazza del Plebiscito a Napoli, in collegamento con le piazze di tutte le Regioni d’Italia, rivendica con forza il valore e la dignità del lavoro pubblico e privato. “La Confsal pone delle priorità, ha dichiarato il segretario generale Confsal, Angelo Raffaele Margiotta: “L’equità retributiva, no ai salari poveri, si al recupero del potere d’acquisto di salari e pensioni; un piano straordinario per fronteggiare gli infortuni e le morti sul lavoro, occupazione giovanile attraverso lo sviluppo del Mezzogiorno”