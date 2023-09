Consumi, Latini (Coop): “Sempre più famiglie spostano il luogo di acquisto verso i discount”

“Gli italiani hanno spostato il loro luogo di acquisto verso i discount. Questo è un problema per la grande distribuzione, per l'industria di marca e per un Paese ricco di produzioni, di diversità, di specializzazioni che difficilmente si possono riassumere in un discount”. Lo dice Maura Latini, presidente Coop Italia a margine della conferenza di presentazione dell’anteprima digitale del “Rapporto Coop 2023 – Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani” presentato il 7 settembre a Milano.