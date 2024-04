Nell’ambito dell’assemblea 2024 di Ibc, l’associazione industrie beni di consumo, si è tenuto l’incontro pubblico “Il contesto di riferimento e le prospettive per il largo consumo”, al quale hanno preso parte imprenditori e manager provenienti da tutta Italia. Al centro dell’incontro la necessità di politiche per la crescita e la competitività del tessuto industriale italiano e di sinergie per migliorare l’efficienza e l’efficacia della logistica.