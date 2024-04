Consumi, Lusetti (Conad): “Prospettive difficili da definire per il 2024”

“Le prospettive dei consumi nel 2024 sono particolarmente complicate da definire. Veniamo da un periodo in cui i consumi sono stati caratterizzati da un alto tasso inflattivo ma da una diminuzione delle quantità vendute. Ora, nel 2024, il tasso inflattivo è in frenata ma i consumi non crescono”. Così Mauro Lusetti, presidente Adm e Conad, a margine dell’evento organizzato a Milano da Ibc, l’associazione industrie beni di consumo, al quale hanno partecipato imprenditori e manager provenienti da tutta Italia.