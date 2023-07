Continua la corsa del Gruppo Lillo, ricavi netti +10,61% a 3,7 mld in 2022

Lillo, Holding della famiglia Podini di Bolzano, ha archiviato il 2022 con ricavi a quota 3,7 miliardi di euro ed una marginalità lorda che si attesta a 202,17 milioni di euro, confermandosi anche con questo esercizio tra i principali Gruppi italiani. In particolare, riferisce la Holding - attiva nel settore della Gdo e dell'Ict - a cui fanno capo MD e Dedagroup - MD si dimostra "tra i leader del segmento discount ed ha chiuso il 2022 con una quota di mercato del 15,5%, ed un fatturato di 3,3 miliardi, in crescita dell’11% sul 2021". "In forte sviluppo - indica inoltre la Holding Lillo - anche la seconda attività industriale del gruppo grazie a Dedagroup, polo di aggregazione delle eccellenze del software italiane, che nel 2022 ha registrato una crescita del 9,25% superando i 317 milioni di fatturato, con la marginalità operativa lorda che supera i 36 milioni di euro".

La holding guarda inoltre al 2023 con ottimismo ed i suoi piani di sviluppo traguardano "una ulteriore spinta alla crescita del fatturato che punta ad avvicinarsi alla soglia dei 4 miliardi di euro, grazie ad una politica di forti investimenti e ad una visione imprenditoriale di grande respiro basata su solidi principi etici che da oltre 100 anni contraddistinguono il percorso imprenditoriale e personale della famiglia". A questo proposito, la presidente della Holding Lillo, Maria Luisa Podini , commenta che "accanto ai brillanti risultati, in esecuzione del progetto pluriennale di riassetto partecipativo nella Holding, l’assemblea degli azionisti ha approvato all’unanimità l’adozione di un nuovo statuto sociale, finalizzato a rafforzare la guida della famiglia al vertice del Gruppo".

La presidente Podini spiega che "questa scelta di responsabilità, non dettata da esigenze contingenti, risponde alla precisa volontà di garantire il futuro degli oltre 11.000 dipendenti oggi in forza al gruppo e alle loro famiglie, con una precisa scelta valoriale, e cioè preparando già oggi i giovani ad una successione ordinata e saldamente ancorata ai valori ed ai principi di uguaglianza, equità, onestà e responsabilità sociale che da sempre la nostra famiglia ha considerato come veri driver delle proprie iniziative imprenditoriali". "Pertanto, mio fratello Marco ed io, abbiamo trasferito la nuda proprietà di una quota pari al 72% del capitale sociale in misura paritaria ai discendenti in linea diretta dei nostri due rami familiari, rappresentanti della quarta generazione della famiglia, pur rimanendo, senza alcuna variazione, a nostro favore i diritti amministrativi" conclude Podini.