Coop Lombardia, cambio al vertice: De Bellis nuovo presidente

Cambiano gli assetti di governance della più importante cooperativa di consumatori della Lombardia, nel consiglio di amministrazione dello scorso 21 dicembre 2023, a seguito delle formali dimissioni del presidente Daniele Ferrè, vengono ratificate tre nuove nomine. E' stato eletto all’unanimità Alfredo De Bellis come nuovo presidente. Vengono nominati due vice presidenti: Sonia Blarasin vice presidente vicario e Luca Ghidotti vice presidente. Alfredo De Bellis: nato a Varese nel 1970 entra in Coop Lombardia nel 2002 nel settore soci e consumatori di cui diviene direttore nel 2014, incarico che ricopre tutt'ora. E’ stato coordinatore per la cooperativa delle attività di Expo Milano 2015. Nel 2016 viene nominato vice presidente vicario di Coop Lombardia. E' presidente di BricoIo, società di Coop Lombardia che gestisce oltre 100 negozi di bricolage sul territorio nazionale, sia in gestione diretta che in franchising.

Sonia Blarasin: nata a Sesto San Giovanni nel 1968, laureata in Giurisprudenza, dopo un’esperienza quale avvocato in ambito societario, entra in Coop Lombardia nel 2001 come responsabile legale sviluppo e immobiliare. Nel 2007 viene nominata responsabile e successivamente direttore Affari legali, generali, qualità e security, incarico che ricopre tutt’ora. E' stata vicepresidente e presidente dell’Associazione Lombarda cooperative di consumo, è consigliera di amministrazione di Coopfond spa e Cooperare spa.

Luca Ghidotti: nato a Gallarate nel 1964, ha iniziato la sua carriera nella Grande Distribuzione Organizzata nel 1989 come capo reparto, entrando in Coop Liguria nel 1995 da capo settore e diventandone poi direttore commerciale. La crescita manageriale è avvenuta all'interno del movimento delle cooperative di consumo: dal 2004 al 2021 ha lavorato in Coop Consorzio Nord Ovest, ricoprendo il ruolo di direttore generale a partire dal 2015, incarico che ha lasciato nel 2021 diventando direttore Generale di Coop Lombardia.