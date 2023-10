Corporate activism, Camilli (Coca-Cola): “Serve credibilità in comunicazione”

In occasione dell’evento di presentazione della ricerca “Corporate Activism: un’opportunità per il cambiamento sociale o solo una strategia di business?”, prodotta dall’International Corporate Communication Hub in collaborazione con l’Università Iulm di Milano, Cristina Camilli, direttore Relazioni istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Coca-Cola Italia e Albania, ha affermato: “La coerenza è sicuramente il primo elemento per il nostro corporate activism. Dobbiamo quindi partire da ciò che si lega ai nostri valori e dobbiamo essere credibili nella comunicazione che facciamo”.