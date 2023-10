Corporate activism, Mandraffino (Eni): “Fondamentale partecipare a trasformazione mondo energia”

Erika Mandraffino, direttore Comunicazione esterna di Eni, ha partecipato all’evento di presentazione della ricerca “Corporate Activism: un’opportunità per il cambiamento sociale o solo una strategia di business?”, prodotta dall’International Corporate Communication Hub in collaborazione con l’Università Iulm di Milano, ed ha così commentato: “Stiamo vivendo un periodo di grandissima trasformazione, non soltanto per il nostro settore ma anche per l’intera umanità. La partecipazione a questa trasformazione per noi è fondamentale”.