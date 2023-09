Stefania Romenti, coordinatrice del comitato accademico Icch e professoressa di comunicazione strategica e sostenibilità presso l’università Iulm di Milano, è intervenuta a margine dell’evento di presentazione dei risultati della ricerca “Corporate Activism: un’opportunità per il cambiamento sociale o solo una strategia di business?”, prodotta dall’Icch in collaborazione con Iulm: “Quando si parla di attivismo politico, il terreno è più rischioso per le aziende ”.