Corriere dell'Umbria festeggia 40 anni, Mattarella 'a democrazia serve giornalismo di qualità'

Una settimana di eventi per l'anniversario di una testata che è specchio e voce del territorio. Casagrande 'dal Quirinale un riconoscimento forte e significativo in un momento in cui stiamo protando avanti un ampio piano di rilancio'

Il Corriere dell'Umbria festeggia i suoi primi 40 anni e si prepara a celebrarli con una settimana di eventi che si aprono domani con una rassegna espositiva cronologica e fotografica nelle sale della Rocca Paolina a Perugia. L'esposizione resterà aperta fino a domenica e ripercorre non solo la storia della testata ma anche quella della regione dal 18 maggio 1983 a oggi . A tagliare il nastro alle 18 di lunedì sarà Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, mentre la rassegna sarà presentata dall'editore Francesco Polidori e da Sergio Casagrande direttore del Gruppo Corriere. Martedì 13 alle 11 sarà la volta di un confronto in Sala dei Notari di palazzo dei Priori, sul tema "Corriere live, un giornale vivo che apre le porte alla città e alla regione', che vedrà un saluto di Andrea Romizi, sindaco di Perugia. Alle 18 un nuovo momento di confronto sul tema 'L’editoria e l’informazione oggi tra carta, tv e web' che sarà moderato da Alessandra Ravetta, editore e direttore di Prima comunicazione, e vedrà la partecipazione fra l'altro di Lucia Annunziata, Maurizio Belpietro, Peter Gomez e Giovanni Parapini. Infine domenica 18 alle 18 in Sala Pinturicchio della sede centrale del Corriere dell’Umbria ci sarà la premiazione dei lettori più fedeli seguita da un dibattito su 'Le edicole risorsa del territorio '.

Il legame con lettori ed edicolanti - anche nell'era dell'online - resta d'altronde un punto focale nello sviluppo di una testata che pure ha l'obbligo di seguire i tempi. Come spiega all'Adnkronos Sergio Casagrande, dai sei mesi alla guida del giornale di cui è stato -giovanissino - fra i fondatori " quello che ho l'onore di dirigere è un giornale cambiato". " Abbiamo infatti -aggiunge - un'ambizione, quella di essere un quotidiano prettamente locale e capillare nelle sue cronache ma con un occhio sempre attento a quanto accade fuori dal suo territorio".

Casagrande ricorda con orgoglio il messaggio arrivato dal Quirinale per l'anniversario. Il presidente Sergio Mattarella infatti ha ricordato come sia "importante per la nostra democrazia sostenere il giornalismo di qualità promuovendo la consapevolezza di un’informazione accurata e che sappia anche contrastare il crescente fenomeno delle false informazioni create ad arte e che, purtroppo, hanno la caratteristica di diffondersi velocemente”.

"Il messaggio del Capo dello Stato - sottolinea Casagrande - non è solo un onore per la nostra testata, ma un invito a proseguire nel nostro impegno con una maggiore responsabilità verso le comunità dei nostri territori. Un riconoscimento forte e significativo che non è limitato al Corriere dell’Umbria, ma a tutta la stampa locale alla quale apparteniamo con orgoglio".

Casagrande ricorda come "il Corriere dell’Umbria, un giornale partito da zero nel 1983 grazie all’intuizione e all’audacia di un editore eugubino e all’impegno di una squadra di collaboratori e aspiranti giornalisti, nel corso di questi 40 anni è riuscito a imporsi come protagonista della stampa locale italiana, ma negli ultimi anni non era rimasto indenne dalle difficoltà che pesano su tutta l’editoria nazionale". "Da sei mesi, grazie a un nuovo editore umbro, ha avviato un ampio piano di rilancio che si sta concretizzando con la riapertura di tutte le redazioni nelle principali città del territorio, con l’assunzione di nuovi giornalisti e collaboratori e con un aumento delle pagine dedicate alle cronache locali" conclude il direttore.