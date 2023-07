Corsi (UniMi), ‘etichetta alimentare Positive Food guarda a impatto consumo prodotti’

“Abbiamo voluto lavorare al progetto Positive Food, la prima etichetta alimentare sostenibile, con un approccio multidisciplinare e olistico, guardando all’impatto che il consumo di determinati prodotti ha su nutrizione, ambiente, società e filiera”. Lo ha detto Stefano Corsi, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Università degli studi di Milano, a margine della presentazione di Positive Food, il primo sistema di etichettatura alimentare al mondo che fornisce informazioni anche sulla sostenibilità dei prodotti, nato in Italia come certificazione per sensibilizzare i consumatori ad una nutrizione più consapevole. Positive Food, di cui Corsi è coordinatore scientifico, è stato sviluppato dal Milan Center for Food Law and Policy e Università di Milano.