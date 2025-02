Cortina Charity Challenge, 140 mila euro per 'dottor Sogni' fondazione Theodora

Una raccolta di circa 140mila euro per consentire le speciali visite dei 'dottor Sogni' ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici di alta complessità. E' il risultato da record della seconda edizione della Cortina Charity Challenge, l'evento organizzato dall’associazione Friends for Others con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Theodora che dal 1995 porta momenti di gioco, ascolto ed evasione ai bambini in cura nelle strutture in cui è attiva la fondazione. Il tutto anche con l'aiuto dei 'dottor Sogni', artisti professionisti, assunti e formati dalla Fondazione, che operano in sinergia con il personale ospedaliero per offrire un supporto emotivo ai piccoli pazienti, integrandosi nel percorso di cura.

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo", commenta in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il cui dicastero ha patrocinato l'evento. "Unendo le forze, tutti insieme - aggiunge - possiamo costruire una società più giusta, più equa e più inclusiva". “La solidarietà è un valore che unisce, e Cortina Charity Challenge rappresenta un’occasione straordinaria per trasformare lo sport in un gesto concreto di aiuto ai bambini ricoverati in ospedale", scandisce il presidente Ice Matteo Zoppas. Cortina Charity Challenge è "un’idea che nasce dalla volontà di offrire un aiuto concreto a chi si trova in situazioni di fragilità. Dopo il successo dello scorso anno, questa edizione ha superato ogni aspettativa e ne sono sinceramente grato e orgoglioso”, sottolinea Francesco Anglani, presidente di Friends For Others e partner dello studio legale BonelliErede.

"È stato sfidante ma il risultato ci ripaga di ogni sforzo e ci sprona a fare ancora di più il prossimo anno", osserva la vicepresidente dell’associazione Giulia Finco. "Fondazione Theodora potrà regalare un sorriso e un momento di leggerezza ai bambini ricoverati in ospedale, attraverso le speciali visite dei suoi Dottor Sogni. La vicinanza e generosità di tanti amici riuniti a Cortina hanno valore inestimabile per continuare a regalare gioia e conforto a tanti piccoli pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia", afferma Emanuela Basso Petrino, consigliere delegato di Fondazione Theodora. Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, che aveva permesso di raccogliere oltre 100 mila euro, l’Associazione Friends for Others ha rinnovato dunque il proprio impegno per la solidarietà. Numerosi partner tecnici e finanziari hanno sostenuto interamente i costi vivi dell’iniziativa, mentre tutte le quote di partecipazione degli ospiti, sia alla gara di sci di sabato sull’Olympia delle Tofane che alla cena di beneficenza sono state devolute interamente alla Fondazione Theodora.