Crediti d’imposta, con 'SiBonus' possibile sbloccarli e alleggerire il peso fiscale

Nonostante le turbolenze del 2023 e il cambio di rotta della normativa sugli incentivi fiscali per l’edilizia privata, l'inizio dell’anno non ha spento i riflettori su Superbonus e crediti ‘incagliati’ di imprese e cittadini. Secondo gli ultimi dati disponibili, l’ammontare dei crediti d’imposta generati dalle pratiche edilizie incentivate dai bonus fiscali ha superato i 100 miliardi di euro. Ma non ci sono solo i crediti legati al Superbonus: secondo i dati del Registro delle imprese di InfoCamere, la società delle camere di commercio per l’innovazione digitale, nei bilanci relativi al 2022 depositati dalle società di capitale sono contabilizzati poco più di 63 miliardi di euro di debiti a breve (entro 12 mesi) verso lo stato che potrebbero essere saldati in compensazione, utilizzando cioè crediti fiscali eventualmente detenuti dalle imprese stesse. A questi, se ne aggiungono altri 21 relativi a debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, anch’essi possibile oggetto di compensazione tributaria per un totale di potenziale liquidità da veicolare verso le imprese creditrici che si avvicina ai 84 miliardi di euro.

Gli sforzi per aiutare i detentori di crediti a superare le difficoltà legate al blocco della cessione del credito si sono principalmente concentrati sulla richiesta di aiuto al settore bancario che, tuttavia, in questo momento può dare solo risposte nel breve periodo.

In questo scenario, la piattaforma SiBonus delle camere di commercio si pone diversamente nei confronti dei cessionari: uno strumento per acquistare crediti fuori dai circuiti bancari e con un orizzonte temporale più ampio. Al di là della gestione dell’immediato, infatti, SiBonus consente ai cessionari (soggetti che hanno la liquidità necessaria ad acquistare credito) di operare acquisti completi e su più annualità, dunque come forma di investimento, per ottenere risparmi fiscali distribuiti nel tempo molto più importanti rispetto a quanto oggi acquistabile attraverso il circuito bancario per la copertura delle imposte dell’anno corrente.

SiBonus - realizzata da InfoCamere e promossa dalle Camere di Commercio, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da Confartigianato - è un ambiente digitale in cui imprese e cittadini possono scambiare in piena autonomia i crediti derivanti dall’utilizzo dei bonus e superbonus edilizi. Il sistema prevede la registrazione gratuita tramite Spid, Cie-Carta identità elettronica o Cns-Carta nazionale servizi e consente di gestire le transazioni attraverso il supporto finanziario di IConto, l’istituto di pagamento del sistema camerale.

Gli annunci – completi della documentazione richiesta dalla normativa vigente – possono essere inseriti in piattaforma attraverso un delegato afferente ai partner dell’iniziativa (professionisti iscritti all’Ordine dei Commercialisti e operatori accreditati da Confartigianato), indicando il valore e il prezzo a cui il titolare intende cederlo. Da parte loro, i soggetti interessati all’acquisto possono visualizzare le offerte, richiedere eventualmente al venditore di integrare la documentazione presente e avanzare richiesta di acquisto.

Perfezionato l’acquisto, il titolare del credito trasferisce nel Cassetto fiscale del compratore il credito d’imposta, ricevendo l’importo pattuito, precedentemente depositato dal compratore sul conto appositamente aperto presso l’Istituto di pagamento.

Operativa dal febbraio del 2021, fino al 31 luglio 2023 la piattaforma ha consentito a singoli cittadini e imprenditori di operare in piena autonomia per inserire i propri annunci di vendita dei crediti maturati. In questo periodo, la piattaforma ha gestito complessivamente 2.654 annunci per un controvalore di credito pari a 119Mln di euro, cui ha corrisposto un volume di transazioni pari a 90Mln di euro di vendite.