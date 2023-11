Cresce l’impatto socioeconomico di McDonald’s in Italia: nel 2022 generato un valore condiviso di 1,9 miliardi di euro

Cresce l’impatto socioeconomico di McDonald’s in Italia: nel 2022 l’azienda ha generato un valore condiviso di oltre 1,9 miliardi di euro per il sistema Paese. Questo quanto emerso dalla presentazione del Report “Condividere Valore”, a cura della società indipendente Althesys, che misura le ricadute delle attività di McDonald’s 2022-2023, tra ristoranti, filiera e servizi, sul sistema economico, sociale e territoriale italiano che si è svolta presso Palazzo Ripetta a Roma. Dalla ricerca si evince poi come Per ogni euro fatturato, McDonald’s produce 3,3 euro di valore condiviso e inoltre genera 42.000 i posti di lavoro nella filiera lunga, pari al 4,3% dell’occupazione totale nel comparto dell’ospitalità.