Cristiano Marcacci nuovo direttore responsabile de Il Tirreno

Cristiano Marcacci, pistoiese di nascita, precisamente a San Marcello Pistoiese, 53 anni, firmerà l’edizione del 2 Febbraio 2024 come direttore responsabile de Il Tirreno. Ad annunciarlo è il Presidente Alberto Leonardis della società editrice Gruppo SAE S.p.A. che edita anche La Gazzetta di Reggio, La Gazzetta di Modena, la Nuova di Ferrara e la Nuova Sardegna.

A soli 20 anni, precisamente nel 1991, Marcacci si iscrive all’albo professionale dei giornalisti (elenco Pubblicisti) pubblicando il suo primo articolo su Il Tirreno il 17 aprile 1991 e rimarrà collaboratore fino al 1999 dove viene assunto dall’allora direttore Sandra Bonsanti. Svolge il suo praticantato nella redazione di Pistoia diventando professionista nel 2001. La sua carriera prosegue diventando vicecaposervizio a Pontedera successivamente nominato caposervizio alla redazione di Pisa. Prosegue la sua carriere diventando dapprima vicecaporedattore e poi redattore nella redazione di Pisa – Pontedera per poi passare all’ufficio centrale di Livorno. Nel 2023 assume la carica di Vicedirettore per arrivare al 1° febbraio 2024 che assumerà la carica di direttore responsabile. Come testimoniano ampiamente le tappe del suo percorso, Marcacci ha Il Tirreno nelle vene ed è per questo che il Gruppo SAE ha deciso di affidargli la guida del quotidiano, allo scopo di riposizionarlo al centro della valorizzazione e degli approfondimenti della cronaca locale, sia su carta che sul digitale.

Gruppo SAE augura buon lavoro al nuovo direttore e ringrazia il direttore uscente Luciano Tancredi per il proficuo lavoro svolto in questi oltre due anni alla guida del Tirreno e per l’opera di sviluppo e trasformazione del quotidiano che ha avviato, pur nelle difficoltà conclamate del settore. Luciano Tancredi dal 1 febbraio assume il ruolo di direttore editoriale del Gruppo Sae con il compito di coordinamento editoriale delle testate del gruppo e dello sviluppo delle sinergie tra le varie attività di Sae, da quella editoriale a quella web, in particolare modo il progetto dedicato al mondo Erasmus, alla comunicazione integrata.