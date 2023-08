Criteri ESG fondamentali per le società immobiliari europee

Tra i settori particolarmente interessati al tema ESG c'è il mercato immobiliare. Infatti, essere più o meno conforme ai criteri ESG risulta sempre più centrale nella valutazione di un immobile e, quindi, nel suo potenziale anche come forma di investimento. In che modo i criteri ESG impattano sulle strategie delle società immobiliari europee? Quali sono i benefici e le criticità legate all'ESG? Interessanti indicazioni giungono dai dati raccolti da Drooms, fornitore europeo di piattaforme digitali e data room, nel corso di uno studio condotto nel mese di aprile 2023 su un campione di 160 esperti del settore immobiliare europeo.

Il primo indicatore interessante che emerge dal report è che l'83% degli operatori immobiliari dichiara di voler attribuire una maggiore importanza ai criteri ESG nelle proprie strategie di investimento per il prossimo anno. Un altro elemento che sottolinea il peso crescente dell'ESG nel settore immobiliare è il fatto che il 70% del campione ha già assegnato in azienda il ruolo di responsabile dedicato delle tematiche ESG. Dunque, se da una parte tra gli investitori immobiliari si segnala una tendenza ad una maggiore attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale e alla loro governance, dall'altra l'ESG influenza ancora marginalmente gli investimenti immobiliari: su una scala da 1 a 10 tale influenza si attesta al 6,95. In generale comunque prevale nettamente l'attenzione alle questioni ambientali (la “E” dell'acronomimo ESG), indicata da ben l'87% degli operatori immobiliari. Incidenze decisamente inferiori, invece, sono riservate agli aspetti sociali (30%) e ai criteri di governance (25%).

Vantaggi e criticità

L'attuale relazione tra ESG e settore immobiliare si presenta, dunque, in chiaroscuro. Se per alcuni operatori l'ESG rappresenta un'opportunità, per altri prevale la percezione di essere di fronte ad un ostacolo. Nel dettaglio, tra gli aspetti maggiormente positivi c'è l'attrattiva esercitata dai criteri ESG sugli investitori, che, nel report di cui sopra, viene indicata dal 65% degli operatori intervistati, mentre il 60% ritiene interessante l'aumento del valore degli asset detenuti. A proposito del proprio asset, il 93% del campione si dichiara disposto a investire ulteriormente per la conformità ESG del proprio patrimonio immobiliare piuttosto che venderlo sottoprezzo. Non da meno vengono considerati l'aspetto della riduzione delle emissioni e il conseguente contrasto agli effetti del cambiamento climatico, indicato dal 64% del campione e la maggiore assunzione di responsabilità (39%). Ulteriori elementi positivi, seppur ritenuti meno impattanti, risultano essere la riduzione dei costi d'esercizio e i canoni di locazioni più elevati, indicati rispettivamente dal 38% e dal 27% degli operatori del settore.

Sotto l'aspetto delle criticità, due sono gli ambiti principali. Prima di tutto i costi che ad oggi rappresentano ancora l'ostacolo più evidente all'applicazione dei criteri ESG. Ma sono molti anche coloro che lamentano l'assenza di una regolamentazione chiara (47%) e la complessità della documentazione aggiuntiva da produrre e conservare (44%). Per cercare di ridurre tale complessità la tecnologia può avere un ruolo fondamentale, in particolare i data room digitali possono aiutare a gestire in maniera più efficiente la documentazione per la rendicontazione sui criteri ESG, a recepire le nuove regolamentazioni e ad effettuare confronti tra i diversi asset detenuti. Nonostante la percezione diffusa tra gli operatori che la tecnologia possa essere cruciale nella crescita del business, solo il 24% di loro ha scelto un data room, mentre il 60% utilizza ancora l'archiviazione dati sui propri server.