Cultura, De Marchi (Urban Vision): "Prima società per restauro sponsorizzato in Europa"

“La nostra missione è trasformare le città in luoghi migliori per le persone, per farlo ci proiettiamo nel futuro anche valorizzando il passato. Urban Vision è la prima società in Europa per restauro sponsorizzato, in 20 anni abbiamo finanziato restauri per oltre 350 milioni di euro”.

Lo ha detto Gianluca De Marchi, Ceo e fondatore di Urban Vision, durante la tavola rotonda "Una rete per l'Italia", evento nell’ambito de “La ripartenza, liberi di pensare” al Teatro Petruzzelli di Bari, a cui hanno preso parte Patrizia Micucci, Senior partner and founder Nb Aurora, Pietro Labriola, amministratore delegato Tim, Guido Grimaldi, direttore commerciale Grimaldi group, Vincenzo Ranieri, ad di E-Distribuzione e Mauro Crippa, direttore generale informazione e comunicazione Mediaset.

“Continuiamo a guardare al futuro con una crescita a doppia cifra grazie a progetti innovativi come l’accordo per la trasformazione delle cabine TIM in stazioni multimediali e il progetto Urban reel che consentirà agli utenti di interagire e creare contenuti sui nostri schermi in Italia e in Europa. Perché il nuovo rinascimento urbano deve saper tenere insieme l’arte e la tecnologia, il passato con il futuro”, ha concluso.