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Cultura: presentato a Milano l'ultimo volume di Alberto Brambilla, 'Longevity Economy'

09 giugno 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
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Presentato a Milano, presso la sede di Arca Fondi, 'Longevity Economy', l'ultimo libro di Alberto Brambilla, all'interno del quale si parla di come l'aumento dell'aspettativa di vita e la crescita della popolazione over 65 stiano ridisegnando gli equilibri economici e sociali del Paese. L'autore, quindi, propone una nuova lettura del fenomeno: l'invecchiamento non come costo, ma come opportunità. Al centro della riflessione il contributo dei cosiddetti Longennial, la fascia di popolazione che racchiude esperienza, capacità di spesa e patrimonio. Una risorsa ancora poco valorizzata che, secondo l'autore, può favorire crescita, innovazione e sostenibilità. Una sfida che chiama in causa istituzioni, imprese e società civile.

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