circle x black
Cerca nel sito
 

Cybsec Expo 2026: Diomede (RINA): 'Serve difesa sistemica lungo tutta la catena del valore'

09 giugno 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La cybersecurity è un processo evolutivo che sta diventando sempre più pervasivo nell'ecosistema portuale e logistico. La trasformazione digitale richiede un cambio di mentalità, orientato non solo alla difesa delle infrastrutture ma anche alla tutela del loro valore, attraverso procedure e strategie di sicurezza estese a tutta la catena di fornitura. In questo contesto, l'intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore della trasformazione digitale che può rafforzare la postura di sicurezza o, al contrario, generare nuove minacce". Così Danilo Diomede, Responsabile Product Management Cyber & IT - RINA, intervenendo all'interno del convegno 'La Cybersecurity: da difesa a vantaggio competitivo per logistica, porti e trasporti', alla terza edizione di Cybsec-Expo, la mostra-convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La kermesse è organizzata da Mediapoint & Exhibitions ed è in svolgimento a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video
News to go
Rinnovo contratto statali, verso la firma: interessa circa 195mila dipendenti
Orsetta bloccata su un albero in strada, il salvataggio 'al volo' con sorpresa - Video
A fuoco un capannone a Napoli, vigili del fuoco in azione - Video
Sinner di nuovo al San Raffaele, ancora esami per il numero 1 del tennis - Video
News to go
Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni
Matilde Gioli: "Nel nuovo 'Doc' si parlerà anche della sanità italiana" - Video
Disclosure Day, la clip in esclusiva del film di Steven Spielberg
News to go
Trasparenza salariale, in vigore il decreto: cosa cambia
Profumo di formiche, di officina meccanica e anti-malocchio, in fiera le fragranze più bizzarre - Video
Maxi blitz antimafia a Catania, 20 arresti. Sequestrati kalashnikov e pistole - Video
News to go
Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza