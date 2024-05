Da BancoPosta Fondi SGR un nuovo prodotto obbligazionario

In collaborazione con TgPoste.it

BancoPosta Fondi SGR, la società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane, ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto con scadenza Dicembre 2029. I rendimenti obbligazionari, infatti, continuano a restare ad un livello sensibilmente più alto dei valori medi degli ultimi anni, rendendo l’investimento nel reddito fisso appetibile dal punto di vista finanziario. Per questo nasce BancoPosta Obbligazionario Dicembre 2029, il nuovo fondo obbligazionario a distribuzione di proventi che, nel rispetto di un orizzonte temporale di investimento di circa 5,5 anni (fino al 31 dicembre 2029), punta a cogliere le opportunità offerte dal mercato obbligazionario euro governativo e societario a medio termine.

Il Fondo investe in un portafoglio ben diversificato di obbligazioni governative e societarie, denominate principalmente in euro, caratterizzate in via principale da una vita residua prossima al termine dell’orizzonte temporale di investimento. Politica di investimento del nuovo prodotto obbligazionario di Poste Italiane: almeno il 40% in titoli di emittenti governativi, sovranazionali e societari di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade); fino a un massimo del 60% in strumenti obbligazionari di emittenti governativi dei Paesi Emergenti e di emittenti societari aventi un rating inferiore ad “adeguata qualità creditizia” o privi di rating; fino a un massimo del 30% in titoli subordinati finanziari e non finanziari; almeno il 70% in strumenti finanziari denominati in euro; fino a un massimo del 10% in fondi comuni (OICVM-Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari).