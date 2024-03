Da BancoPosta nuova offerta Supersmart pensione

In collaborazione con TgPoste.it

Tutti coloro che abbiano ricevuto almeno un accredito di una pensione erogata dall'Inps o che abbiano presentato una richiesta di accredito presso Poste Italiane sul Libretto Smart, potranno aderire all’offerta Supersmart Pensione di BancoPosta, che offre un rendimento del 3,50% annuo lordo a scadenza sulle somme accantonate. Il servizio può essere attivato presso qualsiasi ufficio postale oppure online tramite il servizio Risparmio Postale Online (Rpol) disponibile su www.poste.it e tramite App BancoPosta, previa abilitazione alle funzioni dispositive di Rpol.

L’importo di accantonamento minimo è di 1.000 euro (e multipli di 50 euro), con un numero massimo di 10 operazioni al giorno e 60 accantonamenti attivi per tutte le offerte indicate nel Foglio Informativo al momento dell’attivazione. Le somme non accantonate presenti sul Libretto Smart vengono remunerate al Tasso Base pro tempore vigente del Libretto Smart, pari allo 0,001% annuo lordo. In qualsiasi momento si può rientrare nella disponibilità delle somme accantonate, disattivando il singolo accantonamento prima della scadenza, esclusivamente per l’importo totale.

Le operazioni di prelievo dal Libretto Smart avranno ad oggetto l’importo disponibile, non accantonato. Le somme accantonate tornano disponibili sul Libretto Smart il giorno della scadenza dell’accantonamento o della disattivazione anticipata. L’emittente Cassa Depositi e Prestiti SpA si riserva la facoltà di interrompere il collocamento dell'Offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati.