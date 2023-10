Da Belen Rodriguez a Chiara Ferragni, in Italia scoppia la febbre degli abiti usati

Per il 'second hand' è boom con 24 mln di acquirenti e giro d'affari da 25 mld di euro annui

Da Belen Rodriguez a Gue Pequeno, fino a Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi, Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi. Che si dica 'second hand' o 'pre-loved', il risultato è lo stesso: per gli italiani scoppia la 'febbre' da abiti usati, una vera e propria economia parallela che nel 2022 ha portato 24 milioni di cittadini a comprare vestiti di seconda mano. Il giro d’affari, secondo i dati dell'Osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa per Subito, ha toccato i 25 miliardi di euro ed è destinato a crescere. La spesa procapite per l’abbigliamento di seconda mano supera così in Italia la soglia dei mille euro annui (1.042 euro circa) coinvolgendo il 40% dei consumatori italiani.

"Gli italiani ricorrono all'usato come antidoto al caro-vita - spiega all'Adnkronos il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele - La forte crescita dei prezzi al dettaglio che ha caratterizzato gli ultimi due anni, e che prosegue ancora oggi, ha costretto gli utenti non solo a tagliare sulle spese non primarie, ma anche a modificare le proprie abitudini. Se quindi da un lato si riduce il giro d'affari dei negozi di abbigliamento e calzature tradizionali, dall'altro aumentano le vendite nel comparto del "second hand", ricorrendo proprio a siti di e-commerce e piattafome specializzate".

E i vip italiani si adeguano, tanto che impazzano le app dove vendono i loro abiti molte star nostrane come Chiara Ferragni, Fedez, Alessia Marcuzzi. Sulla scia del 'second hand' un gruppo di giovani imprenditori e celebrities - da Ignazio Moser a Simone Marini, passando per Cecilia Rodriguez, Giulia Allievi e Maurizio Vaccai - ha ora addirittura lanciato una piattaforma dove vendere abiti pre-loved appartenuti a vip, influencer, e personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e dei social: Belen e Cecilia Rodriguez, il rapper Gue Pequeno, Giulia De Lellis, Tommaso Zorzi e molti altri.

"La grande innovazione rispetto ai noti market di second hand già esistenti è che si tratta solo di capi altamente selezionati di grandi brand -spiega Ignazio Moser, co-founder della startup che si chiama Qlhype- In qualche modo abbiamo ‘traslocato’ gli armadi di Vip e influencer sulla vetrina. Andando sul sito infatti si può scegliere la sezione 'closet' in cui si trovano circa 30 armadi con i vestiti divisi per Vip corredati di foto e cartellino originale". E, come posta Cecilia Rodriguez su Instagram, in questi giorni la piattaforma ha allestito un pop-up store a Milano, che sarà aperto al pubblico fino al 29 ottobre e ospiterà alcuni vip insieme ai loro armadi. Tra questi la stessa Cecilia Rodriguez, Tommaso Zorzi, Guè Pequeno, Giulia De Lellis e Federico Barengo. Non resta che provare.