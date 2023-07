Da Lollobrigida a Malagò, Sangiuliano e Piantedosi, a Sabaudia torna 'Mediterranea'

Dal 2 agosto torna Mediterranea - La Civiltà Blu, la rassegna di incontri organizzata e promossa da Micromegas Comunicazione in collaborazione con il Comune Di Sabaudia, Aeronautica Militare, Commissione Europea, Cufaa, Unicredit, Tci Led, Poste Italiane, Rai, Adnkronos, Ansa, Askanews, Citynews, Dire, Il Tempo, Radio Roma, TeleRoma56, Acqualatina, Auxilia Finance, Fiaip, Filiera Italia, Fondazione Roma Expo 2030, Gruppo Iacolino, Mashfrog, Thales Alenia Space e Ulisse Gallery. La terza edizione, che si terrà a Sabaudia nella sede della Corte Comunale, vedrà gli interventi dei grandi protagonisti della politica, dell’ambiente, dell’economia, del turismo, della cultura, dello sport e della musica.

“Sono molto soddisfatto di organizzare e promuovere la terza edizione di Mediterranea – dichiara Erminio Fragassa, Presidente Micromegas Comunicazione - che quest’anno presenta importanti novità, oltre a personalità e contenuti di grande interesse, Partner istituzionali e media partner di altissimo profilo c’è da segnalare: la mostra sulla Biodiversità del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri; la commemorazione dei cento anni del grande artista, espressionista Ugo Attardi ed il suo maestoso Ulisse esposto a Sabaudia dal 31 luglio al 30 settembre prossimo. Infine, di seguito stiamo valutando la possibilità di allestire uno spazio innovativo “Mediterranea Village” da destinare ai nostri Partner per rafforzare il valore della partecipazione al progetto ed offrire servizi qualificati ai cittadini. Si tratta di un progetto pilota che faremo in modo, se possibile, di avviare già da questa edizione”.

“Con questa manifestazione la nostra città si pone al centro della scena culturale del Paese – afferma Alberto Mosca, Sindaco di Sabaudia - offrendo al pubblico un'esperienza e contenuti unici. Il nostro obiettivo è sempre più quello di fare leva sul Turismo, sulla cultura e sull’arte per creare nuovi meccanismi di sviluppo del nostro territorio. Sono particolarmente lieto di annunciare che in occasione della rassegna il Comune di Sabaudia ospiterà una delle 3 copie originali della scultura Ulisse, 1997 di Ugo Attardi, svolgendo un'operazione culturale di altissimo profilo”.

Le serate, che inizieranno alle 21.30, saranno moderate del vicedirettore del TgLa7 Andrea Pancani e offriranno un programma ricco, con un parterre di grande prestigio. Un’occasione per approfondire, capire e tenere sempre alta l’attenzione attraverso la voce di interlocutori autorevoli come ministri, politici, giornalisti, imprenditori, scrittori. “Sabaudia grazie alle sue enormi potenzialità è una località perfetta per ospitare una rassegna culturale estiva di grande spessore - dichiara Andrea Pancani, Vicedirettore TG La7 – abbiamo allestito un ricco programma che offrirà dal vivo la presenza di illustri protagonisti della nostra contemporaneità per stimolare riflessioni e approfondire le tematiche più attuali”.

Undici appuntamenti in cui saranno affrontati i temi più caldi dell’attualità: gli scenari politici ed economici, la salvaguardia dell’ambiente, la cultura e lo sviluppo del turismo. Grande inizio il 2 Agosto con tre eventi esclusivi: alle 18:00 inaugurazione della Mostra Carabinieri - Italian Biodiversity Keepers esposta alle Nazioni Unite in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità nel mese di maggio 2023, alle 19:00 l’esposizione di una delle 3 copie originali della scultura di Ugo Attardi, l’Ulisse, realizzata dal grande Maestro nel 1997 e, alle 20:00, l’inaugurazione del “Mediterranea Village” uno spazio espositivo a disposizione delle aziende Partner per attività promozionali e istituzionali.

A seguire, alle 21:15, sulle note del violinista Andrea Casta, si aprirà ufficialmente il sipario della rassegna con un faccia a faccia sul tema Sovranità Alimentare e Sostenibilità con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Seguirà un dibattito con Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato di Filiera Italia, Francesco Giorgino, Giornalista e conduttore televisivo italiano, Ermete Realacci, ambientalista e politico italiano e dal Comandante del CUFAA - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

Il 5 Agosto avrà luogo la terza edizione del Premio Catricalà. I riconoscimenti saranno assegnati a Lamberto Giannini, Prefetto di Roma e a Simone Guerrini, Direttore dell'Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica. Seguirà un dibattito sui “Servitori dello Stato” con Diana Agosti Catricalà, Gianni Letta, Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane, Andrea Pancani, Vice Direttore TG La7, Roberto Sommella, Direttore Milano Finanza e Paolo Righi, Presidente Onorario e Founder Auxilia Finance.

Il 7 Agosto sarà protagonista la Cultura. Faccia a faccia con Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura. A seguire un dibattito con Giordano Bruno Guerri, Storico, saggista e giornalista italiano e Marco Rizzo, Presidente onorario del Partito Comunista; Francesco di Mario, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone e Latina, Francesco Ercolino, Direttore Generale Ulisse Gallery e Alan Friedman, Giornalista e Scrittore statunitense. L’8 Agosto protagonista dell’Attualità il welfare e le politiche sociali con Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità. Seguirà un dibattito con Paolo Crepet, Psichiatra e saggista, Fulvio Abbate, Scrittore e critico d’arte e Davide Vecchi, Direttore de Il Tempo.

Il 10 Agosto Faccia a Faccia con il ministro Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno. A seguire Claudia Conte, Attivista per i diritti delle donne, Claudia Fusani, Giornalista e Roberto Arditti, Giornalista. L’11 Agosto Serata in Giallo con Maurizio De Giovanni Scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore di romanzi gialli Anna Ammirati, attrice, Sergio Schiavone, Comandante del RIS - Arma dei Carabinieri di Roma e Marco Mottolese, Giornalista e scrittore. Il 17 Agosto serata dedicata al Politicamente Scorretto con lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Massimiliano Lenzi, giornalista e autore televisivo, con Sarah Biacchi, Attrice, e Formatrice vocale e con Claudio Micalizio, Direttore Radio Roma.

Il 18 Agosto di scena l’eccellenza italiana. Intervista con Brunello Cucinelli, imprenditore della moda. Il 22 Agosto serata dedicata al Made in Italy e alla Sfida di Expo 2030 con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Parteciperanno al dibattito il Presidente di Fondazione Expo Roma 2030, Massimo Scaccabarozzi, il Direttore Generale del Comitato Promotore di Expo Roma 2030, Giuseppe Scognamiglio e il CEO di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini. Il 24 Agosto Faccia a Faccia con Giovanni Malagò, Presidente CONI, Hoara Borselli, Conduttrice televisiva e Andrea Pancani, Vice Direttore La7.

A seguire la Tavola Rotonda Politica, le Sfide d’Autunno, con Elena Bonetti, Deputato - Azione – Italia Viva, Benedetto Della Vedova, Deputato – Gruppo Misto + Europa, Claudio Durigon, Senatore e Sottosegretario di Stato per le politiche sociali e il lavoro e Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Il 25 Agosto serata su Case vacanza, quale turismo? Si parlerà di turismo responsabile, di sostenibilità e di attenzione al territorio con Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale FIAIP, con il Sindaco di Firenze Dario Nardella, Paolo Righi, Presidente Confassociazioni Real Estate, con Giuseppe Roscioli, Presidente Federalberghi Roma e Gianni Todini, Direttore Askanews.