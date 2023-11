Da Poste Italiane un webinar gratuito di Educazione Digitale sul futuro delle assicurazioni

Mercoledì 8 novembre è in programma il webinar gratuito “Insurtech: innovazione e tecnologia nel settore assicurativo” in cui Andrea Pezzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Poste Assicura, illustrerà le interessanti evoluzioni in atto nel comparto. L’accesso ai servizi assicurativi attraverso piattaforme digitali si sta diffondendo a ritmi interessanti, con sottoscrizioni che avvengono sia interagendo direttamente con la compagnia sia integrandole come servizio accessorio nell’acquisto di un viaggio o prodotto. L’implementazione tecnologica consente di ottimizzare i processi e anticipare i rischi, migliorando sia l’efficienza operativa sia l’esperienza del cliente, con naturale ripercussione positiva anche su costi gestionali e premi. Sarà possibile partecipare dal link e presentare in diretta le domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.