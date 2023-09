Da Poste webinar gratuito sul mondo dei trasporti a temperatura controllata

Il collaborazione con TgPoste.it

Mercoledì 4 ottobre verrà trasmesso in diretta il webinar gratuito di Poste Italiane “Prodotti alimentari freschi, il corriere espresso refrigerato” in cui si illustreranno le più importanti innovazioni in atto nel settore in relazione ai nuovi modelli di commercio per i quali il corriere espresso refrigerato risulta fondamentale nella catena di distribuzione in quanto permette il trasporto sicuro e controllato dei prodotti, anche attraverso sensori e sistemi avanzati che monitorano il mantenimento costante della temperatura prevista durante tutte le fasi di consegna impedendo il deterioramento e garantendo il rispetto di qualità e conformità.

Sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat al relatore



Il webinar - ricorda una nota - si colloca all’interno del progetto di Educazione Postale della Corporate University di Poste Italiane, che mira a far conoscere i tanti aspetti di innovazione presenti nel mondo della logistica, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web dedicata.