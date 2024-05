D’Avenia (Scrittore): “L'aspetto culturale pesa sulla parità di genere come l'aspetto più importante”

“L'aspetto culturale pesa sulla parità di genere come l'aspetto più importante. Noi non siamo solo animali, siamo esseri culturali. Il che vuol dire che gli istinti che guidano gli animali a fare ed essere quello che devono da subito, in noi sono culturalizzati, ovvero entrano dentro di noi attraverso narrazioni e riti. I riti e le narrazioni che caratterizzano in questo momento la parità di genere maschile e femminile sono insufficienti, ovvero abbiamo narrazioni, racconti, interpretazioni di questa unidualità che non sono adeguati, tanto che ci sono degli scompensi chiarissimi dall'una e dall'altra parte. Mi piace allora rispondere con una cosa che avevano i greci. I greci avevano tra il singolare il plurale, il duale, che era né un singolare né un plurale, la vista, per esempio”. Lo ha detto lo scrittore Alessandro D’Avenia, a margine dell’evento “Donne, Lavoro e Sfide Demografiche”, tenutosi all’Auditorium Palazzo del Lavoro di Gi Group Holding.