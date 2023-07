De Angelis (Grant Thornton): "Vicini alle imprese per nuove sfide, Governo dia spinta propulsiva"

"Grant Thornton opera in Italia da ormai oltre cinquant’anni e siamo una società di revisione che è in grado di poter assistere le aziende per le nuove sfide: siamo vicini sicuramente alla sfida della digitalizzazione, dell’inclusione, della sostenibilità. Questa volontà è una volontà europea che non viene solo dall’Europa in termini di Pnrr” ma anche “dal nostro circuito dove c’è una grande attenzione anche all’inclusione e alla diversità di genere perché sono opportunità di sviluppo che noi non abbiamo ancora colto. Adesso speriamo che le tranche del Pnrr siano incassate presto e che questo governo sia in grado di dare una forte spinta propulsiva alle opportunità che vengono dall’Europa". Lo ha detto Giampiero De Angelis presidente e managing partner Ria Grant Thornton margine dell’appuntamento organizzato da Alis, l’associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, a Manduria (Taranto).