Debutta Fila+, Lev Tanju alla guida creativa

Fila lancia Fila+, una nuova linea che rappresenta la storia del marchio nell'abbigliamento sportivo, reimmaginata attraverso la lente del design contemporaneo. In concomitanza, Fila ha nominato Lev Tanju, fondatore del marchio di skatewear Palace, nel ruolo di direttore creativo di Fila+. L’esperienza di Tanju, si legge in una nota, "giocherà un ruolo fondamentale nel condurre il brand verso un futuro entusiasmante e promettente".

La collezione inaugurale Fila+ è un'interpretazione elevata dell'abbigliamento sportivo, con una varietà di capi e accessori che combinano materiali di alta qualità con un design elegante e contemporaneo. Traendo ispirazione dagli archivi Fila, Fila+ presenta una nuova interpretazione delle silhouette classiche con pezzi che fondono artigianalità e autenticità, adatti allo stile di tutti i giorni.

Cresciuto e influenzato dalla vibrante cultura skate di Londra, Lev è diventato un nome di spicco nello streetwear dopo aver lanciato il suo marchio nel 2009. Lev manterrà il suo ruolo di Direttore Creativo di Palace. Le collaborazioni con diversi brand e artisti hanno dimostrato la sua capacità di connettersi con un uditorio vasto che oltrepassa la comunità dello skate. Questo talento nel riunire culture diverse è una delle ragioni principali per cui Lev è stato scelto per guidare Fila+.

Il ruolo di Lev nella collezione di debutto di Fila+ segna l’inizio di un nuovo capitolo. Riflettendo sulla sua nuova posizione, Lev afferma: “Fila ha una storia ricca e straordinaria che dura da oltre cento anni. Sono rimasto stupefatto dalla vastità dell'archivio, che ho amato nella sua interezza. Il ruolo di Pierluigi Rolando, la sua spinta verso l'innovazione e i suoi progressi rivoluzionari mi hanno davvero ispirato. Mi sono affezionato anche a tutto il team italiano Fila: sono estremamente genuini, come una famiglia”. Al centro di Fila+ c’è l’iconico logo F-Box, vero simbolo Fila. Il logo aggiornato vanta nuovi colori, con il verde e una tonalità più brillante di rosso su sfondo bianco che incarnano i colori della bandiera italiana. "Per me l’Italia è sinonimo di stile - aggiunge Lev -. Voglio che il ricco patrimonio italiano di Fila sia al centro di Fila+". Questo cambiamento sottile ma potente onora le radici italiane di Fila evidenziando al tempo stesso l’impegno del marchio verso autenticità e innovazione.

Questo annuncio segna una pietra miliare per Fila, che continua a ridefinire i confini dell'abbigliamento sportivo. Sotto la direzione di Lev, Fila+ è più di una semplice estensione del marchio: è un tributo allo spirito di innovazione che ha sempre definito Fila. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Lev come direttore creativo di Fila+ - afferma Todd Klein, global brand president di Fila -. Il suo approccio lungimirante è in linea con la nostra missione di innovare onorando al tempo stesso l’eredità di Fila come marchio sportivo premium. Questa partnership sottolinea la continua leadership di Fila nel settore dell’abbigliamento sportivo e il nostro impegno nel coinvolgere una nuova base di consumatori fedeli".

Lo sviluppo in collaborazione con More Consulting e la partnership di licenza con 247 vedranno Fila+ distribuito a livello globale, concentrandosi su una selezione delle principali piattaforme di e-commerce, department store e boutique di punta. La prima collezione Fila+ sarà presentata ai buyer a gennaio, seguita dal reveal al pubblico e ai media attraverso una campagna nel giugno 2024.