Degustazione prodotti Dop e Igp alla Camera con Lollobrigida e Carloni

I prodotti tipici Dop e Igp, il meglio delle eccellenze agroalimentari italiane, protagonisti questa sera di una prelibata degustazione alla Camera dei Deputati, organizzata dal presidente della commissione agricoltura Mirco Carloni a cui ha partecipato anche il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

All’invito, riservato ai parlamentari della commissione Agricoltura, alla stampa di settore e ai rappresentanti delle organizzazioni agricole, hanno risposto in molti. Un’occasione per assaggiare prelibatezze provenienti da ogni regione d’Italia, con formaggi e salumi a farla da padroni, dolci di ogni tipo, alcuni piatti tipici e vini Doc, il tutto servito in un ricco buffet nelle sale del ristorante di Montecitorio. L'incontro è stato anche l'occasione per uno scambio di auguri natalizi e un breve saluto di Carloni e di Lollobrigida con attestati di clima reciproci e l'impegno a proseguire in una clima di armonia e di proficua collaborazione anche per il prossimo anno.