"Il vento del cambiamento che sta arrivando nell'avvocatura in generale avrà un impatto anche elle funzioni in house. E' compito del General Counsel guidare questo cambiamento per evitare di esserne travolti". Così Alessandro Del Bono Managing Associate Head Legal Management Consulting Deloitte Lega, durante il primo appuntamento dell’evento Forum Legal Next, che ha preso il via a Milano.