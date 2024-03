Deloitte, Pompei: “I nostri esperti a supporto del G7”

“Mettiamo a disposizione le nostre competenze per le grandi sfide che gli Stati e le imprese dovranno affrontare”, ha dichiarato Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Central Mediterranean. In vista della riunione Ministeriale su “Industria, Tecnologia e Digitale del G7” in programma a Verona e Trento, si è tenuta riunione del B7, il più autorevole Engagement Group istituito in seno al G7 guidato quest’anno da Confindustria con il supporto di Deloitte come unico Knowledge Partner. In occasione della ministeriale Confindustria e Deloitte hanno pubblicato il B7 Flash, un’analisi approfondita sulle sfide che saranno affrontate nel G7.