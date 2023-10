Demanufacturing, la sostenibilità nel ciclo di vita dei prodotti

Oggi non si può parlare di sostenibilità ambientale senza affrontare i processi che interessano il ciclo di vita dei prodotti. Ciò anche in ragione del fatto che i consumatori sono sempre più responsabili e attenti alle tematiche green e alle best practices messe in atto dalle aziende. Il demanufacturing ovvero il riutilizzo di alcuni elementi di apparecchi non più funzionanti, è una di queste tematiche. A sostegno di quanto affermato, secondo un recente report di EY, sette consumatori su dieci scelgono di acquistare prodotti da aziende che adottano pratiche sostenibili, specie in termini di economia circolare e utilizzo di elementi naturali. Se alle mutate caratteristiche della domanda si sommano le recenti normative in termini di obblighi di rendicontazione delle azioni sostenibili, risulta chiaro che le aziende debbano integrare sempre più le tematiche ESG nelle proprie strategie e comunicare i risultati raggiunti in maniera chiara e trasparente. In particolare le best practice nella gestione del ciclo di vita del prodotto stanno diventano la chiave per attrarre nuovi clienti e fidelizzare ulteriormente quelli vecchi.

Rigenerazione e tracciabilità dei prodotti

Si fa presto a etichettare un nuovo prodotto come “ecologico”, ma oggi è prioritario andare oltre i bollini green e prendere in considerazione l'intero ciclo di vita di un prodotto. Se infatti siamo stati abituati a consumare e gettare via, oggi molti materiali ed oggetti di uso comune si prestano al riciclo completo o parziale. Un esempio emblematico è costituito dagli elettrodomestici che possono essere ricondizionati, ovvero smontati in alcuni elementi che vengono riutilizzati per la produzione di altri apparecchi o la rivendita degli stessi a prezzi inferiori. In definitiva, si tratta di un punto di vista diverso, più profondo e olistico che prende spunto dalla fase di progettazione di un prodotto, che deve essere pensato in ottica di circolarità ovvero di rigenerazione, in modo da ridurre ai minimi termini il suo impatto sull'ambiente. Dalla progettazione alla produzione, dalla distribuzione al consumo, ogni fase della catena produttiva deve essere ispirata al concetto di rigenerazione. Per mettere in atto questo meccanismo virtuoso le aziende devono impegnarsi in nuove pratiche e investire in innovazione e tecnologia. Ma in questo processo è fondamentale che tutti facciano la propria parte, a cominciare dai fornitori di materie prime, garantendo una gestione sostenibile. L'economia circolare, infatti, è un concetto realizzabile solo in virtù di una stretta e attiva collaborazione tra tutti gli operatori di una catena produttiva.

Uno degli elementi che funge da collante tra aziende e fornitori, è il tracciamento digitale o digital thread, reso possibile dalle nuove tecnologie quali l'Internet of Things. Grazie al digital thread tutti gli operatori della catena di produzione possono disporre in tempo reale di informazioni rilevanti per poter monitorare ogni prodotto durante tutto il suo ciclo di vita e intervenire tempestivamente, ove necessario, ottimizzando le performance del prodotto stesso e l'intera efficienza operativa.

I requisiti essenziali del demanufacturing

Per poter parlare di effettiva sostenibilità dell'intero ciclo di vita di un prodotto sono necessari alcuni requisiti: