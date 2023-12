Demografica: Camusso (Pd), “Governo non fa molto per lavoro, non basta crescita occupazione

“Non si sta facendo abbastanza per mettere il lavoro al centro della politica economica, a partire dall’assenza di scelte di politiche industriale e di dove deve andare il Paese in una situazione di crisi crescente. Non si sta facendo molto per il lavoro, visto che non si affronta il tema della precarietà e del salario minimo. Sembra che bastino i numeri che evidenziano che l’occupazione sta crescendo, ma non si guarda cosa questi rappresentano e cioè che le ore lavorate sono ancora meno a quelle del periodo pre pandemia”. Lo ha detto la senatrice del Partito Democratico, Susanna Camusso, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione.