“Riguardo alle politiche per la natalità e la famiglia, manca una regia e per questo proponiamo un’agenzia per la natalità o un commissario che possano mettere testa così da armonizzare tutte le cose che si fanno. Inoltre, va posto un obiettivo: raggiungere 500mila nuovi nati come chiede l’Istat”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Natalità, Gianluigi De Palo, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione.