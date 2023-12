Demografica: Desario, “Aiuti e sostegni per invertire tendenza denatalità. Famiglia è ricchezza”

“Un convegno per parlare di natalità e lavoro che sono temi fondamentali per l’Italia che è fanalino di coda in Europa sia per quanto riguarda le nascite sia l’occupazione femminile. Quando sessant’anni fa adnkronos, nel nostro Paese nascevano 1 milione di bimbi. Oggi, invece, meno di 400 mila. Bisogna invertire la tendenza e le istituzioni dovranno dare aiuti e sostegni, capendo che famiglia e figli significano ricchezza”. Lo ha detto il direttore di Adnkronos, Davide Desario, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione