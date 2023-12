Demografica: Fazzari (Fater), “Con people first abbiamo trasformato modo di lavorare”

“Il nostro approccio parte dal nostro principio che si chiama: people first. Quindi, l’idea di creare un’azienda che permetta alle persone di tornare al lavoro un po' più felici. Per farlo siamo partiti dall’ascolto delle persone per avviare scelte radicali di trasformazione del modo di lavorare. Infatti, abbiamo esteso il congedo di paternità a tre mesi e il bonus asilo di 250 euro netti al mese per consentire le persone di portare i bimbi dove desiderano”. Lo ha detto il general manager di Fater, Antonio Fazzari, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione.