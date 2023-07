Demografica, Insenga" "Con nuovo progetto editoriale approfondiremo temi della demografia"

“Demografica è un progetto di Adnkronos che punta ad approfondire tutti i temi della demografia, andando a vedere quali sono le cause dell’attuale tendenza demografica e quali sono le sue conseguenze. Ma non solo, con questo cercheremo di comprendere quali potrebbero essere le soluzioni per provare ad invertire il trend”. Così il Vicedirettore di Adnkronos, Fabio Insenga, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adn chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.