Demografica: Rivolta (Prénatal), “Con Generazione G politiche welfare per dipendenti e clienti”

“Il welfare è un elemento strategico per la gestione dei dipendenti in azienda e noi da sempre diamo particolare attenzione a tutti i temi legati alla genitorialità. Abbiamo l’86 per cento di popolazione femminile e quest’anno abbiamo deciso di adottare politiche di welfare rivolte ai nostri dipendenti ma anche verso i nostri clienti, attraverso il progetto Generazione G perché la denatalità in Italia è un problema”. Lo ha detto il Ceo di Prénatal, Alberto Rivolta, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione.