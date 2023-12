“La nuova legge di bilancio porta una bella innovazione perché stabilizza delle cifre di fringe benefit più alte. Un passo in avanti per stabilizzare i prossimi anni. Il welfare aziendale è oggi utilizzato da tante aziende. L’opportunità è avere le pmi a bordo, attraverso una semplificazione normativa”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Edenred, Fabrizio Ruggiero, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione.