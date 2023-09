Design Innovation Award, Forino (Garmin Marine): “Grande risultato per nostro team”

“È sicuramente un risultato importante per il nostro team. Rappresenta il lavoro che continuiamo a fare ogni giorno per passione e per soddisfare i nostri clienti con prodotti sempre più all'avanguardia, che possano semplificare la vita in mare”. Lo ha detto Federico Forino, responsabile marketing Garmin Marine, vincitore del premio della quarta edizione del Design Innovation Award, il riconoscimento dedicato alle eccellenze merceologiche del settore nautico che dal 2020 premia le novità del Salone Nautico di Genova. 10 i riconoscimenti consegnati venerdì 22 settembre nella Sala delle Grida al Palazzo della Borsa a Genova.