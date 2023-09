Design Innovation Award, Pecorella (Lilybaeum Yacht): “Grande onore e soddisfazione vincere questo premio”

“È stata un’immensa gioia e un grande onore ricevere un prestigioso premio come quello del Design Innovation World, soprattutto per noi che siamo un'azienda molto giovane costituita da circa tre anni, in produzione da due e.fondata da me dal mio socio entrambi under 30”. Così Vincenzo Marco Pecorella, amministratore delegato Lilybaeum Yacht, vincitore del premio della quarta edizione del Design Innovation Award, il riconoscimento dedicato alle eccellenze merceologiche del settore nautico che dal 2020 premia le novità del Salone Nautico di Genova. 10 i riconoscimenti consegnati venerdì 22 settembre nella Sala delle Grida al Palazzo della Borsa a Genova.