“E’ un onore essere premiati per un premio che sta diventando sempre più importante. E’ un premio a un investimento importantissimo per Blugame e per Sanlorenzo”. Grande emozione per Luca Santella Head of Product Strategy di Blugame Sanlorenzo, vincitore del premio del Design Innovation Award che dal 2020 premia le novità del Salone Nautico di Genova. 10 i riconoscimenti consegnati venerdì 22 settembre nella Sala delle Grida al Palazzo della Borsa a Genova.