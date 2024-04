Design Week, Elena e Giulia Sella presentano 'We are dreamers'

Le designer milanesi Elena e Giulia Sella tornano a distanza di cinque anni alla Design Week a Milano con 'We Are Dreamers', dopo il successo di Museum of Dreamers, la mostra immersiva che oltre alle città di Milano e Roma è approdata anche oltre confine a Madrid. Dal 15 al 21 aprile un’installazione coinvolgente e inclusiva in Piazza San Babila (angolo Corso Vittorio Emanuele II) potrà accogliere migliaia di visitatori per vivere un percorso interattivo. Inoltre, quest’opera è un’anteprima di un progetto più ampio che presto sarà presentato in una capitale europea, in collaborazione con Vivo Concerti. Questo prossimo traguardo sottolinea ulteriormente la dimensione internazionale del brand e contribuisce a consolidare il posizionamento di Elena e Giulia a livello globale.

"Dopo l’esperienza di Museum of Dreamers a Milano, Roma e Madrid, siamo molto felici di tornare alle origini, proprio dove tutto è iniziato: la Milan Design Week - spiegano Elena e Giulia -. Nel 2017, proprio in questa occasione, realizzammo la nostra prima installazione e tornare qui con questa nuova opportunità ci dimostra che la costanza, l’impegno e la forza dei nostri sogni possono portarci a realizzare quello che desideriamo. Con questa creazione, ancora una volta, vogliamo portare un messaggio di ispirazione e di ottimismo: tutti possiamo sognare in grande, senza limiti, accompagnati da uno spettro di colori che ci aiutano ad affrontare le giornate, anche quelle più difficili".

A due passi dal Duomo di Milano 'We Are Dreamers' è un invito ai visitatori a connettersi con la magia della natura e del mondo che ci circonda. Una scultura arcobaleno si staglia nel paesaggio cittadino come simbolo di meraviglia e positività: un tunnel di archi color pastello trasporta i visitatori in un paesaggio incantato di fiori e farfalle, facendo vivere un viaggio esperienziale. Elena e Giulia Sella approdano per la prima volta alla Milan Design Week nel 2017 con 'Mirror of the Day' al SuperStudio in Via Tortona, un’installazione che ha reso il visitatore il reale protagonista dell’experience, mettendo al centro l’interazione e la condivisione, fil rouge dei vari progetti delle designer. Nel 2018 rompono gli schemi, esprimendo al massimo la loro personalità attraverso la 'Millennial Pink Room' e poi nel 2019 hanno continuato con 'The Pool Club'.