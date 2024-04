"Con la nostra marca, ogni giorno il cliente trova sugli scaffali la risposta in termini di sostenibilità che l’azienda vuol dare”. Lo ha detto ad Adnkronos Monica Di Maggio, Private Labels & Sustainability Manager Penny Italia, intervistata in chiusura del Penny & Partners Forum, l’evento che ha coinvolto, a Milano, oltre mille imprese italiane e che si inserisce tra gli eventi “giornata nazionale del Made in Italy"