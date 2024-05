Di Palma (Enac): “Airport in the City concretizza intermodalità”

"Airport in the City è davvero importante perché concretizza una visione sull'integrazione intermodale, quindi è evidente che oggi la qualità del servizio che soddisfa l'esigenza del passeggero trova in questo servizio un punto importante, che avvia un percorso in cui nel prossimo futuro il passeggero potrà uscire da casa diviso dal bagaglio e riconciliarsi col bagaglio nel luogo di destinazione.". Lo ha detto Pierluigi Di Palma, presidente Enac, intervenuto oggi alla stazione Termini per la presentazione del nuovo servizio di Adr 'Airport in the City